Владивосток, , 09:10 — REGNUM Во Владивостоке более 200 сотрудников муниципальных дорожных предприятий и привлечённых подрядных организаций, около 1170 дворников управляющих компаний и порядка 150 единиц специализированной техники привлечены 22 ноября к уборке снега. Работы будут продолжаться круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Уборка снега Mos.ru

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«На улицах приморской столицы работают трактора-щётки, машины с отвалами и автогрейдеры сгребают снежную шугу к прибордюрной полосе, вручную и с помощью малой коммунальной техники снег убирают с тротуаров, лестниц, автобусных остановок и виадуков», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ледяной циклон с дождём и снегом проходит не только в Приморье, но и в соседнем Хабаровском крае — в ночь на 22 ноября в районах начался снег.