Якутск, 22 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. За сутки в Якутии выявлено 275 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 276), за выходные дни от инфекции погибли ещё 22 человека. В столице региона и шести районах сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса, рассказала 22 ноября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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Она обратила внимание на появление случаев, связанных с детской заболеваемостью и призвала соблюдать санитарно-эпидемические правила в детских образовательных учреждениях.

В реанимационных отделениях республики находятся 132 пациента с коронавирусом, из них 35 — на ИВЛ. Особо напряжённая обстановка по COVID-19, по словам Ольги Балабкиной, сохраняется в Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах. В них плохо соблюдаются антиковидные ограничения. Остаётся сложной ситуация также в Хангаласском, Мегино-Кангалассоком и Амгинском районах. В Амгинском районе на высокое количество заболевших влияет низкий уровень вакцинации населения.

22 ноября в Якутию доставили 31 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Всего за время пандемии регион получил 609 тыс. единиц материала для прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска стали на 3% реже заболевать коронавирусом, в целом по республике снижение числа новых случаев инфекции составило 1%. Количество пациентов ковидных госпиталей уменьшилось почти на 10%.