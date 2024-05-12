Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Новые крупные партии препаратов для профилактики коронавирусной инфекции доставлены в Петербург. По данным городского комздрава, на фармацевтическую базу поступило 270 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 29 400 комплектов из двух доз вакцины «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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Облегченную вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для пациентов, перенесших COVID-19, или для ревакцинации. И в том, и в другом случае должно пройти не менее шести месяцев после завершения заболевания или после первой вакцинации.

Тем временем в минувшую пятницу, 19 ноября, в Петербурге был установлен новый рекорд: в этот день выполнено 38 833 инъекций первым, вторым или единственным компонентом вакцины от коронавируса. В субботу, 20 ноября, выполнено 19 079 инъекций. Всего в Петербурге, с учетом субботних данных, привито 2 464 192 человека. Напомним, постоянное население города, с учетом детей, составляет 5,4 млн человек.