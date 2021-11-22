Москва, 22 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие сахарного диабета. Об этом сообщила врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

Сахарный диабет

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Она напомнила, что риск заражения и тяжелого течения COVID-19 высок у пациентов с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Однако, как показали исследования, бывает и наоборот.

«На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжёлое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе», — пояснила в беседе с РИА Новости Шокур.

В связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и отвечающие за снижение уровня глюкозы в крови, становятся мишенями для вируса и подвергаются разрушению.

«Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше», — указала эндокринолог.

Кроме того, к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа приводит состояние, вызванное COVID-19, которое сопровождается развитием воспаления, усиливающимся производством активных форм кислорода. В результате чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность.

При этом врач подчеркнула, что при лёгком течении COVID риск развития осложнений, в том числе сахарного диабета, ниже.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что в некоторых случаях постковидный синдром может развиваться в фатальной форме, при которой нарушается свертываемость крови. Также она добавила, что даже в случае с молодыми людьми, перенёсшими COVID-19 в лёгкой форме, существует риск возникновения тромбоза или даже инсульта.