Ульяновск, 22 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Ульяновске задержали подозреваемого в краже металла с теплотрассы. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

На транспорт с крупногабаритным грузом правоохранители обратили внимание 19 ноября около 03:00 часов утра во время несения службы. В ведомстве отмечают, что водитель, который перевозил металлические элементы, не смог объяснить происхождение груза, поэтому его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

«Впоследствии мужчина признался в краже металлических изделий. С его слов, он спилил с теплотрассы по улице Минина металлические листы изоляции», — говорится в сообщении.

В УМВД отмечают, что похищенное изъято. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области произошла кража на территории неработающих очистных сооружений в Карсунском районе. Здесь похитили металлические трубы, ущерб оценили в 30 тыс. рублей.

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