Спасатели предупредили о метели на дорогах Алтая
Горно-Алтайск, 22 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 22 и 23 ноября ожидается усиление ветра до 20−25, в горах до 27−32 метров в секунду.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Метель
На перевалах возможны метели, на дорогах — гололёд. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, вечером 22 ноября, а также сутки 23-го в республике ожидается мокрый снег.
«Существуют высокие риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в управлении.