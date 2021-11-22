Горно-Алтайск, 22 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 22 и 23 ноября ожидается усиление ветра до 20−25, в горах до 27−32 метров в секунду.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

На перевалах возможны метели, на дорогах — гололёд. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, вечером 22 ноября, а также сутки 23-го в республике ожидается мокрый снег.

«Существуют высокие риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в управлении.