Тбилиси, 22 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Сотрудники грузинской медиа-платформы «Альт-инфо» провели в Тбилиси учредительный съезд, на котором объявили о создании партии «Консервативное движение». Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Председателем члены новой партии выбрали основателя «Альт-инфо» Зураба Махарадзе. Он заявил, что в Грузии много либеральных партий, но нет консервативных, которые бы отстаивали интересы большинства граждан.

«Мы основываем идеологически отличающуюся партию, основной посыл которой будет заключаться в том, что в Грузии должна установиться христианская демократия вместо либеральной демократии», — сказал Махарадзе.

По его мнению, Грузия находится в «вассальной» зависимости от других государств, и с этим связаны большинство проблем страны. Лидер партии также заявил о готовности вести переговоры с Россией по нормализации отношений.

«Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве», — заявил Махарадзе.

Партию в день основания многие назвали «ультраконсервативной» и «пророссийской». Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе в соцсети Facebook призвал запретить партию.

«Кто не обжалует создание этой партии и не потребует ее запрета, для меня является их косвенным союзником и сторонником», — написал Бурджанадзе.

«Россия — оккупант, и существование этой партии — это национальный позор для всего», — заявила в Facebook экс-спикер парламента, лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Стоит отметить, что «Альт-инфо» выступает в защиту традиционных ценностей и против засилья Запада в Грузии. За это ряд политиков обвиняют издание в работе «на Кремль», а также называют «ультранационалистическим».