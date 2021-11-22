Владивосток, , 09:06 — REGNUM В первой половине дня 22 ноября в травмпункты Владивостока обратились шесть человек с травмами, полученными при падении на скользких дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Гололед. Приморский край Primorsky.ru

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«Шесть человек уже обратились в травмпункты краевой столицы после падения на скользкой дороге. На станцию скорой помощи также поступил один вызов с жалобой на травму головы, полученную из-за гололеда», — пояснили специалисты.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру ситуация усугубится — ожидается понижение температуры воздуха, ветер и осадки.

Жители края в соцсетях также сообщают о травмах на пешеходных дорожках и жалуются на гололедицу и на не качественную уборку снега.

Как сообщало ИА REGNUM, снег с дождём нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья.