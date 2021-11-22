Москва, 22 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Москве со дня запуска движения поездов по Московским центральным диаметрам (МЦД) перевезено 309 млн пассажиров. Запуск движения по МЦД стал основой для создания принципиально новой системы общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД «Белокаменная»

Движение по первым двум диаметрам — МЦД-1 и МЦД-2 было открыто в ноябре 2019 года. Первый через центральную часть столицы соединил Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск.

За два года на МЦД-1 и МЦД-2 построили или реконструировали 22 станции. Из них 13 — для первых двух диаметров. К 2025 году планируется запустить движение по всем пяти железнодорожным маршрутам МЦД вокруг Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе была опубликована схема Московского метрополитена 2027 года. На ней — все пять веток МЦД.

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