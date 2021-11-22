Москва, 22 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Российские военные начали патрулирование линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

Mil.ru Российские военные в Сирии

Ранее данные территории военными РФ не патрулировались. Как отметил Кудинов, здесь могут находиться спящие террористические ячейки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что один сирийский военнослужащий получил ранение в результате минометного обстрела, которому террористы подвергли позиции армии Сирии.

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