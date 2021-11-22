Мурманск, 22 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличили размер единовременных выплат для медиков. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Медики против коронавируса

«Врачи будут получать миллион рублей, а младший медперсонал — 500 тысяч. Рассчитываем, что это станет дополнительным стимулом для привлечения и сохранения в регионе специалистов», — заявил глава региона.

Напомним, ранее врачам, прибывающим на работу в Мурманскую область, выплачивали по 500 тысяч, а младшему медперсоналу — 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Мурманской области создадут новое министерство.