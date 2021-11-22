Уфа, 22 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Закон о налогообложении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) намерены принять в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Предприниматель

Сообщается, что депутаты госсобрания республики намерены принять закон «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций».

Изменения касаются налогообложения организаций-резидентов ТОСЭР.

«Резиденты ТОСЭР пользуются льготами по налогу на прибыль организаций, но применять пониженную ставку налога они могут только в отношении той прибыли, которая получена от деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. Законопроектом предлагается применять пониженную ставку ко всей налоговой базе, независимо от того, предусмотрено ли то или иное направление соглашением», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, резиденту нужно выполнить некоторые условия, которые установлены ст. 284.4 Налогового кодекса России. Так, организация-резидент ТОСЭР должна вести раздельный учет доходов, которые получены в рамках соглашения о ведении работы на данной территории и остальных доходов. При этом доходы от видов деятельности, указанных в соглашении, должны составлять не менее 90% всех доходов, которые получает компания-резидент.

«Законопроект внесен правительством Башкирии. Он призван упорядочить систему льготного налогообложения организаций-резидентов ТОСЭР, сделать ее более прозрачной. Министерство финансов ожидает, что выпадающие доходы бюджета впоследствии будут компенсированы налоговыми поступлениями от резидентов ТОСЭР», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в Кодекс республики о выборах.