Киев, 22 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Как следует из опроса общественного мнения «Перспективы и трудности в рамках демократических преобразований на Украине», который провёл Киевский международный институт социологии с 1 июля по 3 августа 2021 года, 46% опрошенных жителей Украины считают, что страна идет неверным путем. Результаты опроса, ранее опубликованного Американским Национальным демократическим институтом (NDI) (организация, признанная в РФ нежелательной), 22 ноября приводит RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Отмечается, что в исследовании, обнародованном NDI (организация, признанная в РФ нежелательной) 27 октября, принимали участие 6 тыс. жителей Украины (исключая граждан, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях). Опрос спонсировали Агентство США по международному развитию (USAID), а также Швеция, Великобритания и Канада.

При этом только 16% респондентов считают, что страна движется верным курсом, и еще 30%, что страна не меняется. При этом в декабре 2020 года в аналогичном исследовании считали, что Украина идет неверным курсом, 34% опрошенных, 22% были в нем уверены и 39% считали, что ничего не меняется.

Также указывается, что наибольшей угрозой своему образу жизни участники исследования назвали экономическую неопределённость и «военную агрессию России» (по 57% респондентов), также больше всего украинцы опасаются политической неопределённости (46%) и пандемии коронавируса (44%).

Кроме того уточняется, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% респондентов, а доверяют только 16%. Правительству Украины доверяют лишь 5% опрошенных и не доверяют 67%, Верховной раде не доверяют 73%, а доверяют только 3%. В то же время 44% опрошенных считают неудовлетворительным качеством работы президента, 62% — правительства и 64% — парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября село Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли из 152-мм артиллерийских орудий представители вооруженных сил Украины (ВСУ).