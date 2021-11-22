Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 22 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. На Ямале утром 22 ноября под городом Губкинским столкнулись микроавтобус «Газель-Некст» с детьми в салоне и автомобиль «УАЗ». Школьники не пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8:15 по местному времени.

«По предварительной информации, водитель «УАЗа» выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, не учел метеорологические условия, в результате чего допустил столкновение с микроавтобусом», — сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО.

Водитель внедорожника находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два студента.