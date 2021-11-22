Горно-Алтайск, 22 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесли приговор троим местным жителям, которых обвиняли в вымогательстве денег, мошенничестве и подделке документа. Жертвами преступников стали граждане из социально незащищенных групп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

Prokuror-kaluga.ru Осуждён за вымогательство

В октябре 2019 года двое молодых людей 1997 и 1996 годов рождения, первый из которых был организатором, угрожая пистолетом, забрали у несовершеннолетнего студента — сироты и инвалида, накопленные им социальные выплаты на 1 млн рублей. При этом они использовали поддельный приказ о назначении сообщницы преступников опекуном потерпевшего.

В том же году организатор вместе с сообщницей 1969 года рождения уговорил знакомую снять со счёта и отдать ему 360 тыс. рублей, а также оформил на её имя несколько кредитов. Таким образом, всего группе удалось похитить 500 тыс. рублей.

Выяснилось, что организатор ранее уже был судим за совершение преступлений в отношении сирот. В результате суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники получили 5,5 и 4,5 года исправительной колонии общего режима.