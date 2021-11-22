Вашингтон, 22 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Расследование инцидента с наездом автомобиля на группу людей в штате Висконсин проходит с участием Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает 22 ноября RT.

Lragir.am ФБР

В ведомстве сообщили, что помогают местным правоохранителям «в рамках стандартной практики».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 ноября внедорожник въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо, штат Висконсин. По меньшей мере 28 человек были госпитализированы с травмами. Полиция задержала человека, «имеющего отношение к произошедшему».

Руководитель городской полиции Дэниел Томпсон заявил, что есть смертельные случаи, но подробнее о них власти пока не говорят. Его выступление транслировалось на странице города Уокешо в Facebook.

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