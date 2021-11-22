Варшава, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видео, в котором заявил, что «миграционный кризис на польско-белорусской границе является крупнейшей попыткой дестабилизации Евросоюза в истории».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

»Сегодня цель у организаторов миграционного кризиса — Польша. Но завтра это будет Германия, Бельгия, Франция или Испания. Давление Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые, на наш взгляд, всё это устроили, ощущается по всей Европе. Это только начало, они не прекратят атаковать Европу. Но Польша не поддастся шантажу, и мы сделаем все, чтобы остановить зло, угрожающее Европе», — добавил политик в своем видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.