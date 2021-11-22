Нью-Дели, , 08:31 — REGNUM Представитель Индии на заседании Совета Безопасности ООН заявил о готовности отправить гуманитарную помощь в Афганистан. Об этом сообщает Ariana News.

«Мы готовы отправить в Афганистан нашу немедленную гуманитарную помощь, включая продовольствие и медикаменты», — отметил представитель Индии в Совете Безопасности ООН по Афганистану, имея в виду потребность в продовольственной помощи для половины населения страны.

Представитель правительства Индии призвал международное сообщество оказать всестороннюю помощь в разрешении гуманитарного кризиса в Афганистане.

Около 10 дней назад в стране состоялась встреча по Афганистану, на которой подчеркивалась необходимость формирования инклюзивного правительства, что является волей всего народа Афганистана.

Пока что никаких прав правительства Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на собственность не было признано, и одним из условий международного признания Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является формирование инклюзивного правительства в Афганистане.