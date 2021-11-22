Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновской области определены семь школ, которые будут капитально отремонтированы в рамках федеральной программы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Федеральную программу запустят в регионах по поручению президента России Владимира Путина. От Ульяновской области в неё включены семь школ.

По информации регионального министерства просвещения и воспитания, в 2022 — 2023 годы за счёт федеральных средств планируется капитально отремонтировать две школы в Радищевском районе (Октябрьскую и Ореховскую), по одной — в Ульяновске (школу-интернат № 26), Мулловке (школу № 2), Мелекесском районе (образовательное учреждение в селе Никольское-на-Черемшане), Сурском районе (школу в селе Сара) и Карсунском районе (кадетскую школу-интернат).

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отмечает, что в регионе сформирован список школ, «которые первыми зайдут в масштабный» федеральный проект по капитальному ремонту.

«Акцент сделан на сельские школы и здания, требующие срочного ремонта. Сама программа рассчитана до 2026 года, поэтому за пять лет мы планируем капитально отремонтировать порядка 150 школ», — сказал Алексей Русских.

Напомним, в октябре 2021 года глава Минфина России Антон Силуанов заявил в Совете Федерации, что в федеральном бюджете пока не предусмотрены дополнительные средства по корректировке реализации национальных проектов и, в частности, предложил сенаторам предусмотреть ассигнования на строительство или капитальный ремонт школ с учётом роста стоимости стройматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе. Ранее руководство Минпросвещения был передан реестр из 7200 школ, нуждающихся в ремонте.