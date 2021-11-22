Мехико, , 08:31 — REGNUM В штате Мичоакан в Мексике в результате вооружённого нападения на посетителей одного из баров погибли два человека, шестеро пострадали, передает телеканал Televisa.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел в городе Куицео.

«По меньшей мере двое убиты и шестеро ранены, в том числе две женщины», — сообщает телеканал.

В настоящее время мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в результате стрельбы на территории популярного отеля Ziva Riviera в мексиканском городе Канкуне погибли два человека.

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