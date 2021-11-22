Москва, , 08:27 — REGNUM Атомная подводная лодка «Курск» могла затонуть из-за столкновения с субмариной Североатлантического альянса. Такую версию 22 ноября вновь повторил бывший главнокомандующий Северного флота адмирал Вячеслав Попов.

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При этом адмирал подчеркнул, что «с вероятностью 90%» знает название натовской подводной лодки, но раскрывать он его не собирается, поскольку не обладает чёткими доказательствами.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо манёвр «Курска» привёл к потере контакта», — пояснил в беседе в РИА Новости Попов.

Напомним, в документальном фильме «Курск». Десять дней, которые потрясли мир», Попов говорил, что в это время в Баренцевом море работали три подлодки НАТО. Также он тогда утверждал, что во время поиска «Курска» сначала была найдена другая подводная лодка.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после взрыва на борту. По официальной версии, сдетонировала одна из торпед, находившихся на подлодке. Все находившиеся на борту 118 человек погибли.

Ранее председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин заявил, что за последние годы не появилось новых фактов, которые могли бы пролить свет на истинные причины гибели атомной подлодки «Курск».

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Он добавил, что в изданной к 20-летию тех событий его книге о «Курске» собраны все возможные сведения о самой подлодке, ее службе в составе ВМФ, об обстоятельствах и причинах катастрофы, подробно разобраны все имеющиеся версии трагедии, в том числе техногенная и версия внешнего воздействия, например, со стороны подлодки ВМС США. Однако никаких доказательств того, что «Курск» был потоплен иностранной субмариной, за прошедшее время не появилось. Но эту версию всё равно нельзя исключать из числа возможных.