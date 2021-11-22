Мурманск, 22 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В феврале 2022 года в правительстве Мурманской области начнет работу министерство государственного жилищного и строительного надзора. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nikolay Belyaev Мурманск

Андрей Чибис «Новое министерство создается на базе действующих органов власти — путем реорганизации жилищно-коммунальной инспекции и присоединения к ней действующего в структуре минстроя области управления государственного надзора. Задача нового министерства — при увеличенном количестве объектов усилить контроль над соблюдением требований строительных норм и норм безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на стройматериалы поставил под угрозу возведение объектов в Мурманской области.