Уфа, 22 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Один микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что вечером 21 ноября на 20 км автотрассы Красноусольск — Стерлитамак столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, произошло столкновение встречных микроавтобуса «Citroen» и «Audi Q7». После этого, следовавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с автомашиной «Audi».

«В результате ДТП четверо пассажиров внедорожника, в том числе двое несовершеннолетних после осмотра врачей отпущены домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 12 человек на квадроциклах попали в снежную ловушку.