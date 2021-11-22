Оренбург, 22 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбурге в подъезде дома пьяная 40-летняя женщина уронила двухмесячного ребёнка. Грудничка чудом успел поймать очевидец. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Chto-proishodit.ru Ребенок

По данным ведомства, мужчина возвращался домой. Услышав детский плач, он спустился на этаж ниже. Оренбуржец увидел в тамбуре женщину, которая держала грудного ребенка за ногу. Младенец висел вниз головой. В этот момент мужчина успел поймать ребенка. Оказалась, что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Семья мужчины забрала ребенка к себе домой и сообщила в полицию о происшествии. Почти десять часов маленький мальчик находился с незнакомыми людьми.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Информация о семье передана в органы и учреждения системы профилактики для дальнейшей организации работы. Сотрудники полиции выражают благодарность жителю областного центра, который не остался равнодушным к чужой беде и спас ребенка», — сказали в полиции.