Москва, 22 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Москве 21 ноября на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова.

Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР Нина Русланова в роли Тамары

Нина Ивановна родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области. Ее дату рождения и имя записали в детском доме, где она воспитывалась.

В начале 1960-х годов Русланова окончила строительное училище и несколько лет работала штукатуром.

В 1963 году поступила в Харьковский театральный институт, однако в 1965 году покинула его и поступила в московское Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила в 1969 году.

С 1969 по 1984 годы Нина Ивановна служила в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. С 1985 года по 1988 год работала в Московском академическом театре им. Маяковского. В 90-х годах выступала в Московском драматическом театре им. Рубена Симонова.

Русланова дебютировала в кино в 1967 года, сыграв роль домработницы Haдeжды в фильме «Кopoткиe вcтpeчи». Также актриса сыграла в таких фильмах как «Афоня», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Мой друг Иван Лапшин», «Настройщик». В общей сложности Русланова снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.

Была обладательницей кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая роль второго плана» и «Лучшая женская роль второго плана».

В 1998 году удостоилась звания Заслеженной артистки РФ.