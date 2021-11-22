Иркутск, 22 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 22 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6130 человек, причём 88 из них добавили в сводку за минувшие выходные — 20−21 ноября 2021 года. Это всего на два погибших меньше, чем неделей ранее.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 134 521 (рекордные +1796 за выходные), побит рекорд предыдущей недели: заражённых стало больше на 61 человека. Такого не было за всю историю пандемии.

Госпитализированы 5532 (+54 за сутки). В то же время за минувшие выходные от COVID-19 излечились 707 пациентов (за весь период 110 799 пациентов), тогда как неделей ранее — только 431.

Ещё 527 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+6 за выходные).

Читайте также: Приангарье бьёт рекорды по числу заражённых коронавирусом

Читайте также: За выходные Приангарье потеряло 90 пациентов с COVID-19