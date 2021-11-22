Москва, , 08:18 — REGNUM Во вторник, 23 ноября, в столице России и Подмосковье ожидается резкое повышение атмосферного давления до 750 мм рт. столба. Об этом 22 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Резкое повышение атмосферного давления ожидается во вторник. Давление в настоящее время около 720 мм рт. столба, а во вторник будет более 750 мм рт. столба. Резкое повышение давления. Солнышко во вторник появится, переменная облачность. Ночные температуры существенно снизятся до −5…−10 °C, днем −2…−4 °C, а днем местами до — 6 °C. Нормальная зимняя погода», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что в ночь на 24 ноября ожидается −4… −7°C, а днем около 0 °C и такая температура сохранится в Москве до конца рабочей недели. При этом с 23 ноября в столице не ожидается выпадения осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 22 и 23 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный гололед.