Северобайкальский район, Бурятия, , 08:16 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии полицейские и сотрудники ФСБ изъяли около 2,5 тонн незаконно добытого омуля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, добыча была спрятана в нескольких схронах под снегом вдоль берега Байкала.

Омуль МВД по Бурятии

По подозрению в незаконной добыче рыбы были задержаны двое местных жителей 31 и 35 лет. Последний, как отмечается, ранее не раз был судим за имущественные преступления и преступления против личности. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность к совершению преступления третьих лиц.

«Предварительная сумма ущерба, нанесенная государству противоправной деятельностью — около 28 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

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