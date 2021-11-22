Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 19 ноября завершились снижением. Цена на нефть марки Brent обвалилась на 3,34%, до $78,36. Падение с внутридневного максимума $82,02 составило 5,02%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтедобыча Noonpost.net

Участники рынка отреагировали продажами фьючерсов на нефть на локдауны в Европе из-за опасений замедления роста спроса.

Медвежьи настроения также подогревались сообщениями о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

Правительство Австрии 19 ноября объявило локдаун в стране, который может продолжаться двадцать дней. Цены на нефть продолжат падение, если другие европейские страны последуют примеру Австрии.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также не исключил возможности введения общенационального локдауна.

Сегодня, 22 ноября, на торгах в Азии цена восстановилась на 0,57%, до $78,80. Цена корректируется после падения 19 ноября.

Если покупатели не смогут поднять цену выше $80 в течение двух суток, то стоит ожидать падения до $74 к началу декабря.

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