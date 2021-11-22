Ульяновск, 22 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области особое внимание власти уделяют газификации населённых пунктов. Данный вопрос часто поднимают жители, сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Алексей Русских.

Cap.ru Газовые трубы

По его словам, в Ульяновской области «газификация остаётся одной из самых актуальных тем».

«На моих встречах с жителями сельских районов этот вопрос звучит постоянно. С компанией «Газпром» мы нацелены ускорить темпы работ в Ульяновской области. Сейчас сверяем сроки по 2021 году, готовимся к следующему», — написал Алексей Русских.

По данным властей, в регионе в настоящее время в 50 населённых пунктах идут работы по газификации, в том числе строятся новые сети более чем в половине из них.

В настоящее время по семи объектам строительство 125,64 км сетей уже закончилось, в результате голубое топливо получат более 3 тыс. жителей. В работе остаются более 180 км сетей для 19 внутрипоселковых газопроводов, что позволит газифицировать дома 6 тыс. человек.

Губернатор отмечает, что по плану-графику «Газпрома» в 2021 году заканчивается строительство трёх объектов в Тереньгульском и Старомайнском районах, в 2022 году будут сданы ещё пять.

«Также работаем над выполнением поручения президента России Владимира Владимировича Путина по догазификации домовладений в тех населённых пунктах, где природный газ уже есть», — отметил Алексей Русских, уточнив, что разработаны проекты газификации для ещё 22 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газу для личных нужд. В рамках программы социальной догазификации во всех населённых пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счёт государства.