Уфа, 22 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 12 человек застряли в снегу на квадроциклах в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Снег

Сообщается, что спасатели Нуримановского района получили сообщение о том, что компания из 12 человек, в том числе пять детей, решили покататься на квадроциклах и застряли в снегу. Спасатели незамедлительно отправились на помощь людям.

«Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону Гоголевские прудов, это известный для нас маршрут, достаточно часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело. Несколько квадроциклов у нас вышло из строя. Часть группы мы смогли отправить на базу на целых квадриках», — приводит пресс-служба слова одного из членов группы.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства завершили работы по эвакуации группы, катавшейся на квадроциклах.

«Итого силами спасателей Госкомитета РБ по ЧС было эвакуировано 6 человек (пять мужчин, одна женщина)», — говорится в сообщении.