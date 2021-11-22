Пекин, , 08:22 — REGNUM Уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства достигли отношения между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 22 ноября, открывая мероприятие по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и ассоциацией.

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«Сегодня мы официально объявляем о создании отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и АСЕАН», — сказал китайский лидер.

По его словам, наступил исторический этап, который послужит стимулом для развития и поможет сохранить в регионе мир и стабильность. Вместе с тем, подчеркнул Си Цзиньпин, Китай выступает решительно против гегемонии и политики силового давления, потому характер контактов Пекина и АСЕАН не будет союзническим.

Отметим, АСЕАН — ведущий экономический партнёр Китая. По официальной статистике, за январь — октябрь товарооборот между ними превысил $703 млрд, а это на 30% больше, чем годом ранее. С Евросоюзом Китай наторговал на $670 млрд, а с США — почти на $610 млрд за тот же период.

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