Сеул, , 08:12 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2827 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 2806 случаев заражения локальные, ещё 21 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 418 252.

Известно, что показатель менее трёх тысяч человек в день фиксируют впервые за неделю, однако представители органов здравоохранения связывают это исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Медики также предупреждают о возможном росте заболеваемости в связи с переходом школ и детских дошкольных учреждений к работе в очном режиме.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 24 человек — до 3298 человек. Уровень смертности составил 0,79%.