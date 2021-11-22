Москва, 22 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Утренняя сессия на Московской бирже 19 ноября открылась снижением по доллару. Рубль торговался в плюсе пять часов, потом его продажи увеличились перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Цена повысилась с 72,69 до 73,68 руб. Ралли доллара и ослабление нацвалюты вызвала новость из Австрии. Правительство Австрии объявило локдаун в стране, который может продолжаться 20 дней с оценкой ситуации каждую неделю.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 73,44 руб., евро/рубль — на 0,19%, до 83,01 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 98,83 руб.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также не исключил возможности введения общенационального локдауна. В Германии число заражений коронавирусом бьет рекорды.

На прошлой неделе количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 68 366, что стало новым максимумом за все время пандемии.

В ответ на новости о локдауне обвалились нефтяные котировки. Баррель нефти марки Brent подешевел на 5%, до $78,02.

Сегодня, 22 ноября, на торгах в Азии цена восстановилась на 0,57%, до $78,80. Торги по рублю открылись повышением. Пара доллар/рубль снизилась до 73,30 руб.

Рубль черпает силы от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября. По доллару ожидается продолжение бокового движения в ценовом диапазоне 72,30−73,65 руб.

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