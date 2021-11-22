Москва, 22 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Число проживающих в наиболее крупных городах России граждан, считающих, что они смогут жить после выхода на пенсию на выплачиваемые государством деньги, возросло. Это 22 ноября следует из опроса SuperJob, результаты которого приводит РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что в исследовании участвовали 32 тыс. жителей страны из всех округов России.

Также указывается, что 28% опрошенных заявили, что намерены по достижении пенсионного возраста работать и жить на зарплату, 24% респондентов собираются жить на государственную пенсию, 14% хотят жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов и еще 7% — на иные источники дохода, такие как деньги от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и т.п. При этом в 2009 году свыше 30% собирались жить после достижения пенсионного возраста на свои сбережения и только 7% рассчитывали на пенсионные выплаты от государства.

Кроме того, средний по стране размер достойной пенсии, по мнению жителей России, составляет 43 тыс. руб. и это на 8% выше, чем в 2020 году. В то же время в этом вопросе ответы зависели, кроме уровня дохода (чем выше доход, тем выше и ожидания), также и от возраста. К примеру, молодые люди в возрасте до 25 лет посчитали достойной пенсию в размере 35,8 тыс. руб. в месяц, а люди старше 45 лет — 45 тыс. руб.

Помимо того, в Москве увеличилось на четыре процента количество рассчитывающих на государственную пенсию, составив 25%, и в столице России считают достойной среднюю пенсию в размере 48 тыс. руб., что больше, чем во всех других крупных городах РФ.

Санкт-Петербург идет вторым, его жители считают достойной среднюю пенсию в размере 47 тыс. рублей и число намеренных жить только на пенсионные выплаты также возросло с 15% до 26%.

Также самый низкий размер достойной пенсии назвали жители Ижевска (39,4 тыс. рублей) и Кирова (39 тыс. рублей). В то же время больше всего рассчитывают жить на пенсию в Кирове (35%) и Волгограде (32%), а меньше всего в Екатеринбурге (16%).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утверждённые Минтрудом, вступят в силу с 1 января 2022 года в России.