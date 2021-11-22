Биробиджан, , 08:18 — REGNUM В котельной города Облучье в Еврейской автономной области произошёл пожар. Возгорание случилось из-за замыкания электропроводки, сообщило 22 ноября ИА EAOMedia.

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ЧП в котельной курировал оперативный штаб. По информации департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО, аварию оперативно устранили, подача отопления возобновлена. Дома нагревают, чтобы довести температуру воздуха до нормативных отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министра правительства РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию в сфере ЖКХ региона очень сложной. Регион получил 895 млн рублей на приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей школ и других организаций бюджетной сферы.