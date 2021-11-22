Оренбург, 22 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области аппарат губернатора и правительства выступил заказчиком аукциона на оказание услуг по организации питания. Стартовая цена контракта составила 500 тыс. рублей. Тендер отыгран. Договор планируют заключить с единственных участником конкурса. Источником финансирования указан бюджет региона.

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Исполнитель должен оказать услуги до 31 декабря 2021 года по предварительной заявке (конкретное место, время и количество человек указывается в устной/письменной заявке заказчика, которая подается не позднее 48 часов до начала оказания услуг).

Услуги по организации питания включают в себя закупку продуктов, приготовление блюд в соответствии с утвержденным заказчиком меню, официантское обслуживание, подготовку зала к обслуживанию, доставку столов, стульев, столовых приборов, посуды и остального оборудования, связанного с оказанием услуг, расстановку, сервировку и накрытие столов, инструктаж обслуживающего персонала, прием, встречу, обслуживание и проводы гостей, уборку зала после окончания.

Официанты должны быть в форменной одежде из расчета один официант на шесть обслуживаемых человек. Форма одежды и внешний вид официантов должны быть согласованы с заказчиком. Столы драпируются тканью с использованием скатерти белого цвета, оформляются цветочными композициями. Сервировка столов согласовывается с заказчиком. Материал столовых сервизов — фарфор, материал столовых приборов — нержавеющая сталь.

Исполнитель должен обеспечить широкий ассортимент блюд. Количество блюд, включаемое в меню каждого обеда (ужина), официального обеда (ужина), должно быть составлено в соответствии с ассортиментным минимумом: салаты и холодные закуски — не менее двух видов; супы — не менее двух видов из мяса / рыбы / птицы; горячие блюда с гарниром — не менее двух видов; хлеб — не менее двух видов (белый и черный); десерты — не менее двух видов; напитки — не менее трех видов (чай/кофе/морс домашнего изготовления, лимонад); специи (соль, перец).

Информресурсы подозревают, что областное правительство заказало новогодний банкет, не считая пандемию помехой. Пользователи интернета считают, что на новогодние банкеты следует скидываться из своего кармана, а не брать деньги из бюджета.