Кабул, , 08:08 — REGNUM Соединенные Штаты Америки рассматривают борьбу с терроризмом и создание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инклюзивного правительства как условие размораживания средств Афганистана. Об этом сообщает Ariana News.

Соединенные Штаты отклонили просьбу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разморозить средства Афганистана. В США отметили, что правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно сначала достичь легитимности.

Специальный посланник США в Афганистане Томас Уэст заявил в Твиттере, что Вашингтон в течение некоторого времени ясно давал понять, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватят власть в Афганистане военным путем, без переговоров с поддерживаемым США правительством, Соединенные Штаты прекратят оказывать негуманитарную помощь.

Он добавил, что правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могло бы получить легитимность и поддержку, если бы оно приняло меры для борьбы с терроризмом и создания инклюзивного правительства, уважающего права всех меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и занятости.

Ранее Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился с просьбой к Конгрессу США в открытом письме.

В открытом письме в Конгресс США Амир Хан Моттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал разблокировать замороженные афганские активы на миллиарды долларов.

В письме, опубликованном в Twitter в среду, 17 ноября, пресс-секретарь министерства Абдул КаххарБалхи отметил сложную экономическую ситуацию в Афганистане, которая приведет к массовой миграции афганцев.

Напомним, через два дня после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа Соединенные Штаты объявили о замораживании резервов Центрального банка Афганистана.

По данным Международного валютного фонда, к концу апреля резервы Центрального банка Афганистана достигли 9 миллиардов 400 миллионов долларов

Этот шаг США лишил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доступа к миллиардам долларов.

Спустя более трех месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, права талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на распоряжение активами не были признаны.

Международное сообщество, включая Соединенные Штаты, выдвинуло условия: формирование инклюзивного правительства в Афганистане, уважение прав женщин и девочек, включая образование девочек, недопущение использования террористическими группировками, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), территории Афганистана для действий против других стран.