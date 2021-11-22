Тбилиси, , 08:08 — REGNUM Лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого в военный госпиталь в Гори из больницы в тюрьме, проходит без осложнений. Об этом сообщила журналистам врач-реаниматолог Елена Гиоргадзе.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Она рассказала, что наблюдала за состоянием экс-президента в течение 21 ноября. Никакие медицинские препараты в этот день не понадобились.

«Критическими считаются первые три дня после прекращения голодовки. Потом ещё два дня считаются требующими повышенного внимания», — отметила Гиоргадзе.

Врач добавила, что Саакашвили слушается врачей, его эмоциональное состояние нормализировалось.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода из тюрьмы в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори. После этого Саакашвили согласился прекратить голодовку.

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