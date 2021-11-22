Ульяновск, , 08:03 — REGNUM В Ульяновской области особое внимание будет уделено оздоровлению бюджета 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам пресс — конференции премьер-министра Владимира Разумкова и исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Марины Алексеевой.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава регионального правительства, говоря о приоритетах работы, подчеркнул, что в рамках бюджетной политики остаются «социальная направленность, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов».

Власти планируют при участии федеральных средств решить проблему изношенности сетей водоснабжения, на что предусмотрено почти 257 млн рублей, а также продолжить газификацию, выделяя 230,5 млн рублей.

Владимир Разумков отметил, что в приоритете будут вопросы развития национальной экономики и занятости населения, на что будут направляться в 2022 году «все дополнительные доходы». В том числе особый акцент сделан на работе с федеральным центром, чтобы «добиваться средств по всем заявленным проектам». В частности, в 2022 году предусмотрено 12,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов.

В продолжение темы Марина Алексеева подчеркнула, что в 2022 году меняется вектор бюджетной политики: если в 2020 — 2021 годах финансовые ресурсы были брошены на борьбу с коронавирусом, то «2022 год будет годом финансовой стабилизации». И это коснётся в первую очередь операционных расходов, на которые будут наращиваться инвестиционные. По расчётам, за счёт оздоровления бюджета и оптимизации расходов экономический эффект составит 2,7 млрд рублей.

В зоне особого внимания также останутся вопросы федеральной поддержки и снижении долговой нагрузки. Долговая нагрузка распределена так, что возврат в рамках одного финансового года не превышает 15% собственных доходов. В структуре долга нет коммерческих кредитов, они полностью замещены бюджетными заимствованиями.

Читайте также: Ульяновская область дополнительно получит 1 млрд рублей — губернатор

Напомним, что проект бюджета на 2022 год принят региональным парламентом в первом чтении. Доходы спрогнозированы на уровне 72,9 млрд рублей, в том числе собственные и безвозмездные поступления — соответственно 54,9 млрд рублей и 18 млрд рублей, расходы утверждена на уровне 77,9 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских выделил основные направления бюджетной политики 2022 года. По его мнению, необходимы «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», что повысит качество жизни людей. В приоритете — долговая политика, оздоровление бюджета, наращивание доходной базы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область вошла в число лидеров в Поволжье по налоговым доходам