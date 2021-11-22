Горно-Алтайск, 22 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В столице Республике Алтай Горно-Алтайске днём 21 ноября произошёл пожар в частном доме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Пожар в Горно-Алтайске

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём. В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, задействовано пять единиц техники.

«В ходе ликвидации пожара газодымозащитники обнаружили трёх погибших граждан. Женщину 1977 г.р., ребенка 2013 г.р. и мужчину 1972 г.р. Обстоятельства гибели выясняют следователи», — отметили в управлении.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.