Уфа, 22 ноября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Метели ожидаются в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

ИА «Банкфакс» Метель на Алтае

Сообщается, что 23 ноября в регионе ожидается небольшой снег, ночью в некоторых районах республики ожидается метель, на дорогах гололедица, возможны снежные заносы, снежный накат.

Ночью температура воздуха в регионе может понизиться до — 15 °C, днем может потеплеть до — 3 °C.

24 ноября в республике может также пройти небольшой снег, на некоторых участках дорог возможна гололедица. Ночью в Башкирии может подморозить до — 22 °C, днем столбик термометра может подняться до — 8 °C.