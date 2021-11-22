Салехард, 22 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В ЯНАО в 2021 году прибыли более 40 врачей со всей России в рамках региональной программы «Врачи, нужные Ямалу». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Проект «Врачи, нужные Ямалу» действует в регионе четвёртый год и продлён до 2024 года. Согласно программе, врачи востребованных специальностей получают один миллион рублей при переезде на работу в регион. А именно, 500 тыс. рублей врачи получают при трудоустройстве и столько же спустя два года. Кроме того, одним из условий программы является работа в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа не менее пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибывшие на Ямал врачи с первого дня работы получают максимальную северную надбавку в размере 80%.