Село Кылайы, Якутия, 22 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Усть-Алданском районе Якутии температура воздуха опустилась до 45−50 градусов ниже ноля. Почти 700 школьников в десяти сёлах переведены на дистанционное обучение из-за морозов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в оперативном штабе республики.

(сс) Free-Photos Мороз

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В селе Кылайы температура воздуха — 49 градусов держится с 16 ноября. Этот населённый пункт стал первым в Якутии, где в этом году ввели актированные дни. Экстремальные морозы около — 50 градусов также установились в сёлах Эсэлях и Балыктах.

В Якутске температура воздуха опустилась до — 40, дети пока продолжают ходить в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в школах Якутска возобновили очный учебный процесс, который был приостановлен из-за распространения COVID-19. Занятия также прекращались на неделю каникул и были возобновлены 8 ноября.