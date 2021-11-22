Ташкент, , 07:54 — REGNUM Узбекистан впервые в своей истории будет представлен в Бюро Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В состав Бюро Совета ООН по правам человека входят председатель СПЧ и четыре его заместителя, представляющие разные географические группы. В состав Совет ООН по правам человека входят 47 государств.

«Государства-члены азиатско-тихоокеанской региональной группы единогласно поддержали кандидатуру постоянного представителя Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова на должность заместителя председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022 год», говорится в сообщении.

МИД отмечает, что азиатско-тихоокеанский регион, откуда был выдвинут постпред Узбекистана, является одним из самых больших в системе СПЧ ООН. Группа насчитывает 56 государств.

«Назначение представителя Узбекистана является примером положительной оценки мировым сообществом проводимых в республике широкомасштабных реформ в области прав человека», подчеркивает МИД.