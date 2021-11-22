Кемерово, 22 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3702 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 616 человек.

Всего в регионе выявлено 71 372 случая заражения коронавирусом, 66 124 человека выздоровели, 1546 пациентов скончались.