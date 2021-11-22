Улан-Удэ, 22 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 193 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — уточнили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 67 926 случаев инфицирования, чуть менее половины (47%) из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 60 411 человек, в том числе 187 за сутки.