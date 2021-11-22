Абакан, 22 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в республиканском правительстве.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

По данным регионального оперштаба, умерли семь женщин (49 лет, 61 год, 63 года, 66 лет, 73 года, 73 года, 75 лет) и 85-летний мужчина.

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1174 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 185 носителей коронавируса, выздоровел 151 человек.