Стерлитамак, Башкирия, , 07:50 — REGNUM Автомобиль загорелся в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Горящий автомобиль Ah_Riz_Ko

Сообщается, что утром 21 ноября спасатели Стерлитамака получили сообщение о том, что на улице ул. Карла Либкнехта, 4а загорелся автомобиль «Фольксваген Поло».

Прибыв на место, они оказали первую помощь владельцу автомобиля (мужчине 1970 года рождения). Его срочно доставили в медучреждение с ожогами кистей рук II и III степени. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

«Ожоги получены в результате самостоятельного тушения пожара», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно справились с огнем. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобиля.