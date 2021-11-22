Стерлитамак, Башкирия, 22 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ah_Riz_Ko Горящий автомобиль

Сообщается, что утром 21 ноября спасатели Стерлитамака получили сообщение о том, что на улице Карла Либкнехта, 4а загорелся автомобиль «Фольксваген Поло».

Прибыв на место, они оказали первую помощь владельцу автомобиля (мужчине 1970 года рождения). Его срочно доставили в медучреждение с ожогами кистей рук II и III степени. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

«Ожоги получены в результате самостоятельного тушения пожара», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно справились с огнем. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобиля.